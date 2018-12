Sciopero polizia municipale sotto le Feste, prefettura dispone altra data

Mercoledì 19 dicembre 2018 in prefettura si è tenuto un incontro per tentare una conciliazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 146/1990 a seguito della proclamazione dello sciopero del personale della direzione Polizia municipale di Genova indetto dal Oiccap per il 22 dicembre prossimo.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Fiamma Spena, hanno preso parte l'assessore al Personale, Arianna Viscogliosi, l'assessore alla Polizia Municipale, Stefano Garassino, il direttore generale del Comune di Genova, Antonino Minicuci, il comandante della Polizia Locale, Gianluca Giurato, e i rappresentanti dell'organizzazione sindacale.

Il prefetto, tenuto conto che lo sciopero cade in una giornata a ridosso delle festività natalizie, con un prevedibile incremento della circolazione di veicoli, caratterizzata tra l'altro dallo svolgersi nel territorio comunale di manifestazioni di particolare rilievo - quali l'incontro di calcio Genoa-Atalanta presso lo stadio Luigi Ferraris e la tradizionale cerimonia del Confuego, con relativo corteo - ha invitato formalmente la parte sindacale «a desistere da comportamenti che possano determinare situazioni di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati. Ciò anche in considerazione della necessità di non arrecare ulteriori disagi alla città, la cui viabilità risulta già gravemente compromessa a seguito del crollo del ponte Morandi», spiega la prefettura.

Alla fine dell'incontro, non essendo stato possibile raggiungere un'intesa tra le parti sulle questioni poste ad oggetto della vertenza, il prefetto ha adottato un'ordinanza, ai sensi dell'articolo 8 della legge 146/1990, con la quale è stato disposto il differimento ad altra data dello sciopero, appurato che l'astensione indetta potrebbe avere ripercussioni sui servizi di ordine e sicurezza pubblica, in ordine agli aspetti viabilistici a tutela della regolarità dello svolgimento degli eventi programmati per la giornata del 22 dicembre.