Vigili: iniziato il corso per i neo assunti

Ha preso il via lunedì 15 gennaio, all'Albergo dei Poveri, il “Corso di prima formazione in Servizi di Polizia Municipale” per 38 nuovi vigili neo assunti. Il corso è organizzato dal Comune di Genova insieme con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università, con il trait-d'union della Regione Liguria che ha costruito il percorso formativo con l'Università di Genova.

A dare il benvenuto ai partecipanti sono stati l'assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Stefano Garassino, il Comandante vicario Monica Bocchiardo e il professor Giampiero Cama, direttore del corso.

La Polizia Municipale negli ultimi sei anni ha avuto un calo del 30 per cento nel numero di agenti. L'età media è di 54,5 anni. I nuovi assunti sono 38: 25 uomini e 13 donne.

Al corso, specificamente tarato sulle esigenze di chi opera sul nostro territorio genovese e ligure, partecipano anche una ventina di vigili neo assunti da Comuni della regione, da Ventimiglia a Sesta Godano.

Le lezioni, tenute sia da docenti universitari sia da docenti interni al Comune, termineranno il 7 marzo. Non mancheranno stage al Comando ed esercitazioni pratiche.

«Obiettivo del sindaco, mio e dell'amministrazione comunale è riportare agli antichi fasti la Polizia Locale - ha detto l'assessore Garassino - e ridare dignità a un Corpo i cui agenti svolgono funzioni, che vanno dalla polizia documentale alla giudiziaria, dall'antinfortunistica ai tso, e che nulla hanno a che fare con la visione riduttiva di chi “fa solo multe”. Voi siete un innesto di energie nuove in questo Corpo così importante per i cittadini».