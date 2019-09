Polizia locale, nuovi strumenti per controllare i documenti

La polizia locale genovese sta per diventare ancora più efficiente. Sono in arrivo infatti un poligono 'virtuale' negli uffici del Matitone, un polo all'avanguardia per analizzare i documenti falsi e un ufficio mobile che permetta di espletare alcune pratiche amministrative direttamente nei quartieri.

Sono queste le tre novità che a breve saranno messe in campo dal Corpo della Polizia Locale di Genova che, aderendo al bando della Regione Liguria, potrà accedere ai finanziamenti del Patto Sicurezza.

Il poligono virtuale - 195mila di euro il costo - consentirà di ampliare l'area di addestramento per creare un polo di aggiornamento professionale unico a disposizione di tutte le polizie locali liguri oltre che della forze dell'ordine, mentre lo stanziamento di 50mila euro consentirà, grazie a una strumentazione in grado di effettuare analisi sofisticate, di smascherare i cosiddetti 'falsi documentali' che nascondono illeciti e reati.

Infine, un veicolo allestito per assicurare un presidio itinerante nei quartieri della città permetterà di portare un ufficio per l'espletamento delle pratiche amministrative e di polizia giudiziaria che interessano la cittadinanza direttamente sul territorio. Questo intervento prevede lo stanziamento di 80mila euro.