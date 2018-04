Al Ducale la festa della Polizia. Il questore: «Reati calati del 7%»

Grande festa martedì mattina a Palazzo Ducale, nelle sale affrescate del Salone del Maggior Consiglio, per le celebrazioni del 166esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Alla cerimonia hanno preso parte le principali cariche istituzionali della città, compreso il sindaco Marco Bucci, il prefetto Fiamma Spena e il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, che hanno preso posto in prima fila ascoltando il discorso del questore Sergio Bracco: «Esserci sempre», questo il motto scelto per l’occasione, e anche la frase scelta dal questore stesso per ricordare l’impegno profuso dai suoi uomini nel garantire la sicurezza della cittadinanza.

Il bilancio di un anno di attività

Terrorismo, reati predatori e ordine pubblico i temi toccati dal questore: «Sono trascorsi 3 anni dal tragico attentato alla redazione del periodico francese Charlie Hebdo, e da allora gli sforzi delle forze dell’ordine per contrastare il terrorismo sono stati enormi. Abbiamo dovuto adottare misure che possono risultare parzialmente limitative a garanzia della sicurezza di tutti, ma l’attenzione è altissima e siamo sempre pronti a cogliere segnali di radicalizzazione, come avvenuto lo scorso dicembre con l’arresto di un presunto affiliato all’Isis».

Per quanto riguarda la sicurezza generale, il questore ha sottolineato un calo dei reati del 7%, con 964 persone arrestate nel 2017 e oltre 4500 denunciate. In particolare, i poliziotti della questura di Genova hanno stretto i controlli sui reati predatori «che maggiormente minano il senso di sicurezza dei cittadini»: calati del 30% scippi e truffe ai danni di anziani, del 5% borseggi e furti in appartamento di oltre il 10% le rapine. E proprio nel corso degli interventi sono stati 80 gli agenti rimasti feriti da ubriachi o persone che hanno resistito all’arresto: «Siamo decisi a impegnarci sempre di più per ridurre il divario tra la sicurezza rilevata e quella percepita dai cittadini - ha ribadito Bracco - Il tutto nonostante un organico in sofferenza».

Il questore Bracco: «Traffico di droga fenomeno preoccupante»

Capitolo a parte ha meritato la lotta al traffico di droga: «Il problema dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti a Genova è diventato un fenomeno preoccupante - ha ammesso il questore - Nel 2017 la Squadra Mobile, coordinata dal dirigente Marco Calì, ha arrestato 218 persone e ne ha denunciate 277, risolvendo tre omicidi. Oltre 470 persone sono state segnalate come assuntori, e sono stati sequestrati più di 200 kg di stupefacenti. Per quanto riguarda l’ordine pubblico, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico coordinato dalla dirigente Alessandra Bucci ha portato a termine 536 arresti, denunciando 2.533 persone».

Bracco ha ricordato alcune recenti operazioni della Mobile che hanno contribuito a contrastare il traffico di droga, tra cui l’operazione “Labirinto”, che ha consentito di smantellare un vasto giro di spaccio nei vicoli del centro storico grazie allo strumento dell’arresto ritardato, e il sequestro di oltre 300 kg di cocaina, uno dei più ingenti quantitativi mai intercettati sul territorio nazionale, su una nave attraccata nel porto di Genova: «Il carico, se non fosse stato individuato e sequestrato, avrebbe consentito di confezionare almeno un milione di dosi, che sarebbero finite sul mercato genovese».

Per quanto riguarda, infine, l’ordine pubblico, Bracco ha ricordato che nel 2017 sono state organizzare 900 manifestazioni di cui la questura si è occupata gestendo l’ordine pubblico e garantendone il corretto svolgimento, promettendo un impegno uguale, se non maggiore, per l’anno in corso. La cerimonia si è conclusa con l’esibizione dal vivo del maestro Ermindo Polidori Luciani, docente di pianoforte al conservatorio Paganini, del maestro Francesco Loi, primo flauto del Teatro Carlo Felice, della soprano Serena Gamberoni e del tenore Francesco Meli.