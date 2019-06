Forze dell'ordine: in arrivo in Liguria circa 200 rinforzi

In Liguria, nei prossimi mesi, arriveranno circa 200 nuovi uomini delle forze dell'ordine, 138 dei quali saranno già attivi dal prossimo mese di luglio. Di questi 30 saranno inviati a Genova, 55 a Savona, 30 a Imperia e 23 alla Spezia. Altri 63 arriveranno invece entro l'aprile 2020.

Lo ha annunciato il Ministero dell'Interno nell'ambito di un potenziamento che coinvolgerà tutta Italia: entro il 2023 entreranno in servizio, sempre secondo quanto annunciato dal Viminale, 8.793 donne e uomini in divisa, 2988 dei quali entro aprile 2020 e 483 entro luglio 2019. Per la stagione estiva sono stati infatti previsti appositi servizi con particolare attenzione alle località turistiche.