Polfer, 72 minori ritrovati nell'ultimo anno

Si chiude per la Polizia Ferroviaria un anno che ha visto le celebrazioni del 110° anniversario della sua fondazione. Quello appena trascorso è stato un anno intenso per la Polfer ligure.

Durante l'arco dell'anno sono state impiegate oltre 11.800 pattuglie in stazione e più di 1.100 a bordo treno. Sono stati scortati complessivamente 2.067 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 972 servizi in abiti civili, sia negli scali che sui convogli e ben 25 pattuglioni straordinari in fasce orarie diverse di volta in volta individuate.

Grazie a tale dispositivo la Specialità ligure ha tratto in arresto e indagato in stato di libertà rispettivamente 45 e 375 persone, procedendo complessivamente a 41.688 controlli di cui 2.846 sono stati effettuati a bordo treno.

All'interno delle stazioni ferroviarie e sui treni vengono spesso ritrovate persone scomparse, in larga misura minori, ma anche soggetti affetti da varie patologie che comportano la perdita di orientamento. Nel 2017 sono stati rintracciati complessivamente 72 minori di cui 47 stranieri.

Sono state dedicate 12 intere giornate a livello regionale al controllo a passeggeri e bagagli, denominate “Operazioni Stazioni Sicure” ricorrendo alle strumentazioni tecniche in possesso della Polfer e all'ausilio delle unità cinofile. Non si è verificato alcun furto di rame con ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e sono state dedicate a questa priorità 8 giornate denominate “Oro Rosso”.

La Polfer ha anche dedicato 11 intere giornate al contrasto dei comportamenti impropri, contro l'indebita presenza sulla sede ferroviaria e l'attraversamento dei binari, atteggiamenti sbagliati riscontrati spesso tra i giovani, con operazioni denominate “Rail Safe Day”. Al riguardo sono state elevate 357 contravvenzioni per violazioni.