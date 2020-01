Polcevera "fluorescente": allarme tra i cittadini, ma sono innocui rilievi

Preoccupazione, venerdì mattina, tra i residenti di Bolzaneto dopo che il torrente Polcevera è apparso verde fosforescente.

L'allarme è rimbalzato sui social network, dove alcuni cittadini hanno chiesto spiegazioni temendo che nel fiume potesse essersi verificato uno sversamento di sostante potenzialmente nocive.

Molte anche le chiamate al centralino dei vigili del fuoco e della polizia locale, che hanno tranquillizzato: non si tratta di alcuna sostanza tossica, ma di fluorescina, una sostanza utilizzata come tracciante per verificare i percorsi degli scarichi e, in certi casi, anche di acque naturali.

Piccole quantità di fluorescina colorano di verde smeraldo l’acqua, senza essere pericolose per l’ambiente e la salute, e il suo uso è disciplinato dalla direttiva 67/548 CEE.