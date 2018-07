Cronaca Bolzaneto / Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia

Sversamento di oli esausti nel torrente Polcevera

Per fortuna non si è trattato di una perdita di grossa entità. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno bonificato l'area e avviato le indagini per risalire all'origine dello sversamento