Arrivederci pneumatici invernali: scaduto l'obbligo si torna all'estivo

Puntuale come la primavera (meteo permettendo), con la bella stagione torna anche il momento di sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi.

Il termine imposto dalla legge, infatti, salvo casi eccezionali è il 15 aprile: dopo quella data, e sino al 15 novembre, gli automobilisti possono togliere dal bagagliaio le catene e le altre dotazioni da neve e rimontare gomme estive.

Un cambio non obbligatorio per legge, ma consigliabile non soltanto da un punto di vista economico, ma anche alla luce delle temperature più alte. Le gomme invernali, infatti, sono caratterizzate da una mescola più dura che rende meglio in caso di strade innevate o ghiacciate. Quelli estivi hanno invece una consistenza più morbida che riduce lo spazio di frenata sull’asfalto surriscaldato, aumentato il livello di sicurezza.

Chi ha montato gomme invernali, dunque, può anche decidere di tenerli per tutto l’anno. L’importante è che quelli marchiati M+S non abbiano codici di velocità inferiori a quelli riportati sulla carta di circolazione: in questi casi il cambio, da effettuare entro il 16 maggio, è obbligatorio, pena sanzione, ritiro della carta di circolazione e revisione.