Coltellate fuori dalla discoteca, un arresto

Doveva essere una serata di festa per la chiusura della stagione invece è stata contrassegnata da una rissa fra due clienti, degenerata in accoltellamento. È successo intorno alle 2.15 in uno stabilimento balneare, che alla sera fa discoteca, nei pressi dell'ospedale Gaslini, la Playa del sol.

L'aggressore, un italiano di 38 anni, per motivi da chiarire ha ferito con un'arma da taglio un 28enne di origini francesi, ma residente in Italia. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e un'ambulanza, inviata dalla centrale del 118.

Il giovane ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Nel frattempo gli agenti hanno raccolto le prime testimonianze per riuscire a rintracciare il 38enne, allontanatosi dal luogo dell'aggressione. Questo è stato individuato a Marassi. Alla vista delle divise ha reagito in modo violento, ma alla fine è stato bloccato e arrestato.