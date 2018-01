Pizza Sbrano riapre con una nuova gestione

Dopo alcuni giorni di chiusura per svolgere lavori di ristrutturazione, ha riaperto il panificio Pizza Sbrano in via Barabino alla Foce, noto per essere aperto 24 ore su 24. La commessa ci ha spiegato che è cambiata la gestione, ma l'orario rimane lo stesso.

La chiusura del panificio aveva fatto molto parlare nei primi giorni di gennaio i diversi clienti, che nelle ore più disparate si sono trovati davanti alla saracinesca abbassata del negozio. L'ipotesi che era iniziata a circolare era quella dell'ennesima chiusura dovuta alla crisi, ma si trattava di uno stop temporaneo.

Ancora non abbiamo avuto modo di assaggiare focaccia o dolci dopo la riapertura, per ora ci accontentiamo di sapere che il locale è di nuovo in attività e ha ripreso a sfornare a tutte le ore.