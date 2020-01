Prendono un'auto a noleggio e non la restituiscono, rintracciati tramite il gps

Un israeliano di 29 anni residente a Genova e una 41enne napoletana sono stati denunciati per ricettazione dalla polizia stradale di Pistoia, che ha restituito al proprietario un'auto data a noleggio alla coppia alla vigilia di Natale ma che, al termine del contratto, non era stata più restituita.

È accaduto giovedì 2 gennaio 2020 sull'A11, quando al centro operativo Polstrada della Toscana è giunta la segnalazione del furto dell'auto, una Fiat 500 grigia, su cui il proprietario, un 30enne di Pompei (Na), aveva installato un satellitare. I movimenti del veicolo sono stati monitorati degli investigatori, che, dopo averne accertato la presenza lungo il tratto fiorentino dell'A1, hanno poi bloccato l'auto con una manovra a tenaglia, effettuata da due pattuglie della sottosezione di Montecatini sull'A11 presso l'area di servizio di Serravalle (Pt).

A bordo della 500 c'erano l'uomo e la donna, che non hanno saputo fornire spiegazioni convincenti ai poliziotti, dicendo di averla presa a noleggio da un'altra persona. La Polstrada ha denunciato i due per ricettazione, procedendo a sequestrare l'auto per riconsegnarla al proprietario.