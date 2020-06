Piste ciclabili, 3 milioni dal governo. Bucci: «Modifiche strutturali e progetto da 130 km»

Quasi 5 milioni di euro in arrivo in Liguria dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione di piste ciclabili. Tre milioni di euro sono destinati a Genova e un altro milione e mezzo per la città metropolitana. Lo ha annunciato il sindaco Marco Bucci nella serata di giovedì 18 giugno 2020, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa sull'emergenza coronavirus.

«Useremo questi soldi per i progetti che già conosciamo - ha detto Bucci - , per realizzare una rete di 130 chilometri di piste ciclabili. Questi soldi arriveranno in due parti tra 2020 e 2021 e verranno utilizzati per fare anche le modifiche strutturali necessarie per i tratti più complessi. Finora abbiamo solo tracciato le piste, ora potremo anche fare qualcosa di diverso in questo senso».

«Avevamo già delle idee ma non sapendo con certezza l'importo del finanziamento del Mit non avevamo ancora stabilito come e dove usare questi soldi per quello che riguarda Genova, ma anche la città metropolitana. Faremo presto una riunione per decidere tutto ora che sappiamo quanti fondi arriveranno».