Nervi, il Comune sacrifica la piscina per il nuovo porticciolo. E i residenti insorgono

I residenti di Nervi si mobilitano dopo la decisione, da parte del Comune, di andare avanti con il progetto di demolizione della piscina e di ampliamento del porticciolo.

La tegola, per chi da mesi ormai si batte per tutelare la piscina, è arrivata nei giorni scorsi, quando è stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione della progettazione delle “opere di adeguamento funzionale del molo di protezione delle banchine e del porticciolo di Nervi”, che prevede l’ampliamento della banchina e la realizzazione di una darsena e di una piazza dove attualmente ci sono piscina e spalti.

L’importo posto a base di gara è di 96.541,06 euro, riferiti, come detto, “alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e all’esecuzione di sondaggi e indagini geognostiche”. L’intento del Comune, insomma, è quello di tirare dritto con il progetto di adeguamento del molo, con la piscina come “vittima collaterale”. E sul gruppo “La Piscina di Nervi”, creato proprio per dare voce al fronte dei residenti contrari, si sono già scatenate le polemiche.

Matteo Ciappina, ex pallanuotista della Sportiva Nervi e presidente del comitato Salviamo la piscina, ha infatti già annunciato di essersi rivolto a un avvocato per capire i margini di intervento e ricorso sul bando, puntando il dito contro le «promesse faraoniche del sindaco» riguardanti la costruzione di una nuova piscina: «Tutti sappiamo che, se non al porticciolo, non si farà da nessun’altra parte».