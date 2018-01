Assalta commessa con un coltello, caccia al bandito

Paura alla Foce, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 29 gennaio. Un rapinatore è entrato in un negozio di cialde per caffè, in via Pisacane, armato di coltello.

L'uomo ha poi puntato l'arma contro la commessa costringendola a consegnarli l'incasso di 110 euro.

Il bandito è poi scappato pare a bordo di uno scooter.

La donna ha chiamato la polizia che indaga sul caso.