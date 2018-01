Commercianti aggrediti con pistola e rapinati, due arresti

È stato lo scooter utilizzato per darsi alla fuga a incastrare la banda di rapinatori ricercata dalla polizia dallo scorso novembre. La sezione criminalità diffusa della squadra mobile di Genova ha arrestato un trentenne pregiudicato per droga e il suo complice, un cinquantenne incensurato, entrambi genovesi. I due sono accusati di concorso in rapina aggravata e lesioni.

Il primo colpo messo a segno risale al 23 novembre scorso quando, il più giovane tra i due, è entrato, indossando un casco integrale, in un supermercato a San Teodoro, pistola alla mano ha colpito alla testa il cassiere e si è fatto consegnare l'incasso di 1200 euro dandosi poi alla fuga. Durante il colpo il malvivente ha minacciato con la pistola un dipendente terrorizzando il personale.

Il 30 dicembre scorso, invece, il trentenne ha agito da solo entrando in una tabaccheria in via Pisacane e colpendo il titolare con il calcio della pistola: bottino da 900 euro, 10 stecche di sigarette e diversi abbonamenti e Amt rubati. La coppia di malviventi è stata incastrata grazie al tracciamento degli spostamenti dello scooter usato per darsi alla fuga e alle immagini estrapolate dal videocamere di sorveglianza.

Il più giovane tra i due è stato portato a Marassi, il complice si trova agli arresti domiciliari.