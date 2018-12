Ladri trasfertisti arrestati a Sestri Ponente

Tre uomini, italiani, si trovano in stato di fermo nel carcere di Marassi con l'accusa di ricettazione dopo che la polizia li ha fermati in via Merano a Sestri Ponente a bordo di un veicolo, trovandoli in possesso di orologi e preziosi, provento di furto.

I tre, di età compresa fra i 46 e i 24 anni, alcuni con precedenti di polizia e residenti nel cuneese, sarebbero gli autori di un furto in abitazione, avvenuto in provincia di Pisa.

Nelle prossime ore il magistrato deciderà se convalidare il fermo.