Ubriaco fa pipì in strada e aggredisce agente

Un agente della Municipale è finito all'ospedale in seguito all'aggressione di un uomo sorpreso a urinare in via del Seminario, vicino alla biblioteca Berio. Gli agenti, intorno a mezzanotte di lunedì 2 aprile, hanno fermato l'uomo che stava facendo pipì sulla strada e gli hanno compilato un verbale da 200 euro.

Il trasgressore, ubriaco e molesto, ha reagito aggredendo uno degli agenti che è stato tirato a forza fuori dalla macchina e spintonato contro l'auto. Il collega, nel frattempo, è riuscito a chiamare i rinforzi con la ricetrasmittente che sono arrivati in pochi minuti.

L'agente è stato trasportato al pronto soccorso del Galliera dove i medici lo hanno giudicato guaribile in sei giorni. L'aggressore, invece, è stato denunciato per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza e, ovviamente, per la minzione all’aria aperta.