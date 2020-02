Entra in chiesa e fa pipì su un altare: denunciato 38enne

Un uomo di 38 anni è stato denunciato dai carabinieri per avere urinato in chiesa davanti al sacerdote e ad alcuni fedeli.

È successo in una cittadina del Tigullio, a rintracciare l’uomo, originario di Lodi ma di fatto senza fissa dimora, sono stati i carabinieri di Chiavari.

L’uomo, denunciato per atti osceni in luogo pubblico, era entrato in chiesa e si era diretto verso un piccolo altare che ha poi usato come “toilette”.