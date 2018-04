Pipì ad orario al Marco Polo: la protesta degli studenti

Si può andare in bagno soltanto in orari stabiliti al Marco Polo, lo stabilisce una circolare firmata dal preside Alessandro Clavarino e inviata agli studenti della scuola. Ed è subito polemica: gli studenti della scuola alberghiera di Quarto hanno già protestato pacificamente mettendosi in coda davanti ai bagni.

La nuova direttiva prevede infatti l'utilizzo dei servizi soltanto per dieci minuti ogni due ore: dalle 7.55 alle 8.10, dalle 10.55 alle 11.05 e ancora dalle 12.55 alle 13.05. Una misura stabilita dal dirigente scolastico con la seguente motivazione: «Visto l’uso inadeguato e a volte vandalico dei servizi igienici - si legge nella lettera - e le necessità organizzative del personale della scuola, si è reso necessario contingentare i tempi di apertura degli spazi».

La regola non si applica, su presentazione di un certificato medico da parte delle famiglie, per gli studenti che abbiano esigenze particolari come problemi di incontinenza. Alla decisione del preside ha risposto anche il Blocco Studentesco dalla sua pagina Facebook: «Nella giornata di ieri, alcuni studenti dell’alberghiero Marco Polo si sono rivolti al Blocco Studentesco per denunciare e porre fine alle imposizioni illegali del Dirigente d’Istituto in merito all’utilizzo dei bagni della struttura». L'organizzazione si dice anche pronta alla mobilitazione con gli studenti del Marco Polo.