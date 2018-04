Maltempo, code e allagamenti in città e in autostrada

Mercoledì mattina all’insegna della pioggia e del traffico in città: code e rallentamenti si registrano da levante a ponente, e anche la circolazione autostradale sta subendo ripercussioni, soprattuto dal punto di vista degli allagamenti.

Sulla viabilità ordinaria si registrano rallentamenti in particolare all’uscita autostradale di Genova Ovest e sulla Sopraelevata in direzione ponente, in zona circonvallazione a monte, sulle alture di Castelletto, e a in via Pra’, in direzione centro città.

Per quanto riguarda invece il nodo autostradale, la pioggia sta cadendo con intensità sull’A12 tra Sestri Levante e il bivio con l’A7, e sull’A7, tra Serravalle Scrivia e il casello di Sampierdarena. Code si sono formate proprio sull’A7 al bivio tra A12 e Sampierdarena e in uscita a Bolzaneto provenendo da Genova. Auto incolonnate anche tra il casello di Genova Est e il bivio con l’A7, e sull’A10 al bivio con l’A26 e con l’A7.