Addio a Pimkie, via Venti perde un altro 'pezzo'

Negli ultimi anni via XX Settembre, come altre vie del centro, sono molto cambiate. Ma non è un qualcosa di cui andare fieri visto che le novità sono derivate dalla chiusura di negozi storici. L'ultimo della lista è Pimkie, che ha chiuso definitivamente giovedì scorso.

Il punto vendita era aperto da oltre vent'anni e ora segue le sorti dell'altro alla Fiumara, dismesso dopo la riorganizzazione annunciata dal gruppo nel 2018. Negli ultimi giorni prima della chiusura, i clienti hanno potuto fare acquisti a prezzi stracciati.

Resta incerto il futuro, sia per i locali, che per le undici dipendenti, alle quali è stato proposto di trasferirsi fuori regione visto che la catena francese non ha più punti vendita in Liguria.

L'addio di Pimkie si va ad aggiungere a quelli di Foot Locker (in piazza Soziglia), di Molinari e Tonitto. Nel 2019 anche la Ceres ha deciso di chiudere la sede di Genova e trasferirsi a Milano.