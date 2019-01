Rapina in via XX Settembre, due arresti

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato un 39enne e un 40enne, entrambi di origini marocchine, pregiudicati e irregolari sul territorio Italiano.

I due, dopo aver asportato svariati capi di abbigliamento dall'interno della Upim in via XX Settembre, per guadagnarsi la fuga hanno spintonato un addetto alla vigilanza e la direttrice dell'esercizio. L'intervento dei militari ha permesso di bloccare e trarre in arresto i due, nonché di recuperare la refurtiva asportata per un valore di circa 200 euro.

I due sono stati ristretti all'interno delle camere di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo. Risponderanno di rapina in concorso e violazione leggi sugli stranieri.