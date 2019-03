Demolizione morandi e amianto, oggi la decisione sull'esplosione della pila 8

Potrebbe subire un rinvio la demolizione con l’esplosivo della pila 8 (la prima nell’ambito del cantiere di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi), già annunciata e prevista per sabato mattina.

La struttura commissariale e l’associazione d’imprese cui sono stati affidati i lavori stanno infatti aspettando i risultati delle analisi che Arpal e Asl hanno effettuato sui campioni prelevati dal ponte, finalizzate a chiarire se e quanto amianto è presente nella struttura e, in caso positivo, se potrebbe mettere a rischio la salute dei residenti della zona e degli operatori.

Il sindaco-commissario Marco Bucci ha già chiarito che «se dovesse essere confermata la presenza di amianto, abbiamo già pronto un piano B e anche un piano C», che con tutta probabilità si riferirebbe a uno smontaggio meccanico come già accaduto per gli impalcati, le sezioni che stanno tra le varie pile del troncone ovest. I tempi sarebbero però necessariamente più lunghi, e Bucci (che oggi riferirà sull'argomento in consiglio comunale) non ha mai nascosto il desiderio di seguire in maniera rigida la timeline cercando di risparmiare, se non giorni, quantomeno ore, in modo da iniziare la ricostruzione a breve.

Ad avere l'ultima parola, però, sarà il comitato esplosivi, che oggi si riunisce in prefettura: se i valori saranno ritenuti superiori a quanto consentito dalle norme sulla sicurezza ambientale, il prefetto Fiamma Spena dovrà mettere in stand by la demolizione con esplosivo e la struttura commissariale dovrà optare per un'altra soluzione. Che potrebbe essere aumentare le protezioni (maggiore irrigazione, reti contenitive e altri provvedimenti) o eliminare del tutto dal tavolo l'ipotesi demolizione con esplosivo.

Quello che è trapelato sinora è che nella pila 8, Arpal avrebbe trovato fibre di amianto. In percentuali non preoccupanti, certo, e molto al di sotto dei limiti di legge (soltanto in un quarto dei campioni raccolti durante in carotaggi), ma l’attenzione sul tema, sopratutto da parte della procura, è altissima. È sul tavolo del pubblico ministero Fabrizio Givri, infatti, che è arrivato l’esposto sull’amianto presentato dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dal comitato Liberi Cittadini di Certosa, e sono stati presentati da Gabriele Camomilla, ingegnere ed ex direttore della Ricerca e Manutenzione di Autostrade, nonché consulente di Ona, i progetti originali del viadotto Morandi in cui si parla esplicitamente di eternit, e cioè di amianto.