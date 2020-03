Auto contro un tubo, fuga di gas a Pieve Ligure

Vigili del fuoco e tecnici Ireti impegnati dalle prime ore di giovedì mattina a Pieve Ligure per una fuga di gas che si è verificata in via Roma.

A causare il guasto è stato un incidente automobilistico: un uomo a bordo della sua auto ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un tubo, provocando la perdita.

Sul posto è intervenuto inizialmente un tecnico di Ireti che conosceva la tubazione e ha chiuso la valvola per bloccare il flusso, dopodiché sono arrivati i vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche della perdita. Intorno alle 8 la situazione era già in via di risoluzione.