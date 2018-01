Incendio in un'abitazione di Pieve Ligure

Incendio nel tardo pomeriggio di sabato 6 gennaio a Pieve Ligure. Ad andare in fiamme è stato il tetto di un'abitazione in via del Milite Ignoto, poco lontano dal palazzo comunale.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Una volta domate le fiamme sono stati avviati gli accertamenti per cercare di capire l'origine del rogo. Fra le ipotesi un guasto alla canna fumaria.

L'incendio ha provocato ingenti danni ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.