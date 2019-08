Furti di gioielli e orologi a casa di una pensionata, denunciati badante e marito

Ha approfittato del “libero accesso” a casa della sua anziana assistita per derubarla di gioielli e orologi che ha poi rivenduto a un compra oro con la complicità del marito. Per questo motivo una donna di Recco, assunta come badante da una 81enne, è stata arrestata dai carabinieri, che per diversi giorni hanno indagato sul furto.

A denunciare è stata proprio la pensionata, che lo scorso 21 agosto si è rivolta alla stazione dei carabinieri di Pieve denunciando il furto di due orologi da taschino in oro giallo e di un anello in oro giallo con rubini e brillanti. L’anziana ha raccontato ai miliari che da qualche settimana aveva assunto una nuova collaboratrice domestica, e che si era accorta dell’ammanco dei preziosi nel momento in cui la donna era andata via dopo aver terminato le pulizie di casa.

I carabinieri hanno quindi effettuato un sopralluogo nell’abitazione della donna, senza riscontrare segni di scasso o effrazione, e hanno poi deciso di controllare i compra oro della zona del Tigullio e del Golfo Paradiso per capire se la refurtiva fosse già stata venduta. In due esercizi commerciali, i carabinieri hanno avuto conferma che il marito della badante aveva venduto in due distinte occasioni, nel mese di agosto, gioielli corrispondenti a quelli rubati ricavandone 1.400 euro.

Avuta conferma da parte della vittima che si trattava degli oggetti rubati, i militari hanno chiesto e ottenuto dal magistrato un decreto di perquisizione per la casa dei coniugi sospettati del furto, eseguito venerdì mattina dai carabinieri di Recco e Pieve Ligure: nell’abitazione hanno trovato un orologio in oro, diamanti e rubini provento del furto, e per entrambi è scattata la denuncia per furto in abitazione aggravato e ricettazione. L’indagine si è conclusa a pochi giorni di distanza da un’analoga operazione condotta dalla Stazione di Rapallo, che ha portato alla denuncia di un’altra collaboratrice domestica che aveva ricettato presso alcuni compra oro la refurtiva rubata dagli appartamenti di tre famiglie presso cui prestava il proprio servizio.