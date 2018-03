Commercianti del centro e calcio dilettantistico genovese in lutto

In lutto i commercianti del centro di Genova per l’improvvisa e prematura scomparsa di Pietro Giacheri, titolare della gelateria “Cremeria Gran Sasso” di piazza Paolo da Novi. Al dolore della moglie Ivana e dei figli Matteo, Stefano e Simona, si uniscono tutti i commercianti della piazza, dove Pietro era considerato più un amico che un collega.

Messaggi di cordoglio per Pietro (60 anni, nato a Genova) anche dal mondo del calcio dilettantistico genovese, in particolare dalla Campi Corniglianese, squadra in cui milita il figlio maggiore Matteo, e dalla Usd Cella del più giovane Stefano che sul sito di Settimana Sport hanno pubblicato le seguenti parole:

“La società Campi Corniglianese, il presidente Augusto Pintus, la dirigenza, l'allenatore, lo staff tecnico e tutta la squadra si stringono attorno al giocatore neroverde Matte Giacheri che oggi ha subito la scomparsa del papà. A Matteo vanno le più sentite condoglianze della squadra e della nostra redazione.”

“L'Usd Cella 1956 si stringe attorno al proprio giocatore Giacheri Stefano, per la prematura scomparsa del papà. Condoglianze da parte di tutta la società, dal presidente, ai dirigenti, ai giocatori e allo staff. Condoglianze a tutta la famiglia. Stefano tieni duro!!!”.

Al cordoglio si uniscono anche tutti gli ex compagni nonché amici di Matteo della Costagiuttese e del B-Lab, squadre amatoriali Aics in cui Matteo giocava fino a poco tempo fa.

I funerali si terranno domani, giovedì 22 marzo, alle 11.45, presso la parrocchia di Santa Zita in Corso Buenos Aires, a pochi passi dalla gelateria di Pietro e famiglia.