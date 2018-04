Compagnia Pietro Chiesa, i lavoratori entrano in Culmv

Trovata una soluzione per i lavoratori della Pietro Chiesa dopo le proteste dei giorni scorsi. Questa mattina si è tenuta una riunione in prefettura, al termine della quale è arrivata la 'fumata bianca': i 24 'carbunin' entrano in Compagnia Unica, all'inizio come soci speciali con garanzie ridotte.

Una volta che verrà approvato il piano di riduzione dei costi della Culmv, indicativamente entro giugno, i lavoratori della Pietro Chiesa diverranno soci a tutti gli effetti. Si avvia così a conclusione la lunga storia della Pietro Chiesa, iniziata quasi 130 anni fa. A maggio la compagnia andrà in liquidazione.

All'incontro in prefettura hanno preso parte Autorità portuale, terminalisti, sindacati e i rappresentanti di Pietro Chiesa e Culmv.