Blitz genovese per Piero Pelù, a cena nell'osteria di Don Gallo

Tappa genovese per il cantante toscano Piero Pelù, che dal 4 all'8 febbraio 2020 parteciperà (per la prima volta) al Festival di Sanremo, portando sul palco dell'Ariston il pezzo intitolato "Gigante". Pelù ha cenato all'osteria marinara "A Lanterna" di Don Gallo e proprio del "Prete degli ultimi" fu un grande amico.

La trattoria ha ringraziatro Pelù per la visita, postando anche una foto con lo staff del ristorante. Il rocker aveva fatto parlare di sé nei giorni scorsi per aver aderito al Clean Beach Tour di Legambiente. Dopo aver partecipato alla pulizia della spiaggia della Feniglia in Toscana, durante il Festival (mercoledì 5 febbraio alle ore 11 ) ha confermato la sua presenza per la pulizia della spiaggia di Sanremo.