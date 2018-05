Picchia la moglie sotto gli occhi della bambina: condannato a 2 anni e mezzo

È stato condannato con rito abbreviato dal gup Ferdinando Baldini a 2 anni e mezzo di reclusione, il 28enne genovese accusato di maltrattamenti in famiglia con l'aggravante della "violenza assistita", in quanto aveva picchiato più volte la moglie per di più sotto gli occhi della figlia piccola.

L'uomo era stato arrestato dopo la denuncia della compagna, che - dopo mesi di minacce e maltrattamenti - ha trovato il coraggio di rivolgersi al centro antiviolenza Mascherona.

Tutte le percosse sotto gli occhi della bambina: anzi, in un caso, la donna è riuscita a salvare la piccola dalla furia del marito solo "lanciandola" dalle sue braccia al divano.

L'uomo aveva già precedenti per lesioni e una denuncia per stalking nei confronti della ex.

Adesso alla donna spettano 10mila euro di provvisionale con il restante risarcimento che verrà definito in sede civile.