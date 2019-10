Tubo rotto a Staglieno, riaperta una corsia: fine lavori (forse) in serata

Operai ancora al lavoro in piazzale Parenzo, zona Staglieno, per chiudere la voragine che si è aperta martedì mattina in seguito alla rottura di un tubo dell’acqua.

La fine dei lavori, e il ripristino della circolazione (oltre a piazzale Parenzo è stato chiuso anche ponte Campanella), è prevista per venerdì sera, e salvo imprevisti la viabilità dovrebbe tornare regolare sabato mattina. Intorno alle 12 è stata comunque riaperta una seconda corsia in piazzale Parenzo, nel tentativo di far defluire il traffico diretto verso la Valbisagno.

In attesa del totale ripristino dell’asfalto, gravemente danneggiato dalla rottura del tubo, il traffico verso monte procede sulla parte interna di piazzale Parenzo o, per chi viene da via Montaldo, su via Bobbio, mentre chi è diretto verso mare da lungobisagno Istria e Dalmazia deve necessariamente deviare su ponte Monteverde.