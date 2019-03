Ruba scooter in pieno giorno, fermato dai passanti

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 23enne di origini marocchine per aver tentato di rubare uno scooter in piazza della Vittoria intorno alle 13.30 di venerdì 29 marzo 2019.

In pieno giorno il giovane ha scassinato il bauletto di un motociclo parcheggiato in centro e ha asportato un casco. Visto dalla proprietaria del veicolo il ladro ha tentato di mettere in moto il mezzo forzando il bloccasterzo ma è stato fermato da alcuni passanti, accorsi alle urla della ragazza, e subito bloccato da una volante della polizia intervenute sul posto.

Il 23enne, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato per tentato furto aggravato ed è stato processato per direttissima nella mattinata di sabato 30 marzo 2019.