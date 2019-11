Sampierdarena, entro dicembre piazza Settembrini chiusa dalla cancellata

Entro i primi di dicembre piazza Settembrini, a Sampierdarena, sarà dotata dei cancelli per la chiusura notturna. La conferma è arrivata dall'assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi, che ha anche svelato l'investimento totale per l'intervento, circa 40mila euro.

«I lavori procedono, in questi giorni sono in corso i scavi per i plinti di fondazione - ha spiegato Piciocchi - Contiamo di chiudere entro 30 giorni l'intervento». A chiedere chiarimenti sull'andamento dei lavori è stato Davide Rossi, consigliere comunale della Lega, tra i principali promotori dell'iniziativa. L'idea della cancellata era stata avanzata per prevenire gli episodi di spaccio, degrado e violenza che spesso si verificano in piazza Settembrini sino a tarda notte, da tempo denunciata dai residenti.

Non tutto il quartiere, però, è d'accordo con l'iniziativa: in molti hanno puntato il dito contro una soluzione definita, più che un intervento costruttivo, una resa da parte dell'amministrazione. A dare voce al dissenso sono stati in particolare i consiglieri municipali pentastellati del Municipio Centro Ovest: «Pur capendo il disagio dei cittadini, mettere i cancelli è una resa delle istituzioni e di questa amministrazione, l’ammissione di non saper gestire il problema e far rispettare le regole - aveva detto Michele Colnaghi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Municipio - Ci sono due telecamere a sorvegliare la piazza e basterebbe un presidio fisso se necessario, i cancelli servono sono a spostare il problema pochi metri più in là, magari in un'altra piazza»