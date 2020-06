Oltre un chilo di cocaina dietro il bancone della pizzeria: tre arresti

I carabinieri del nucleo investigativo di Genova hanno arrestato quattro cittadini albanesi per detenzione e spaccio di cocaina all’interno di una pizzeria di piazza Rossetti, alla Foce.

In manette sono finiti due fratelli titolari della pizzeria, di 29 e 38 anni, e altri due uomini, un 41enne residente ad Alessandria identificato come il fornitore della droga, e un 49enne residente a Novara, il corriere incaricato di rifornire di droga i due fratelli.

Le indagini, durate appena una settimana, sono partite da numerose segnalazioni fatte proprio ai carabinieri per schiamazzi e rumori molesti provenienti dalla pizzeria. I militari hanno quindi avviato i controlli, identificando numerosi clienti del locale (alcuni noti per precedenti in materia di stupefacenti). Tra le persone controllate anche il 41enne di Alessandria, avvistato più volte in pizzeria e in un caso anche in auto con uno dei due titolari.

I carabinieri hanno approfondito ulteriormente i controlli, e lo scorso 30 maggio hanno osservato il 49enne di Novara incontrandosi all’esterno della pizzeria con i due titolari e ricevere da loro una busta, riposta in un’auto parcheggiata poco lontano. Salito sulla macchina, l’uomo ha guidato sino alla pizzeria, è sceso ed è entrato nel locale con un sacchetto in mano.

Quando i militari hanno deciso di fare irruzione, dietro il bancone della pizzeria hanno trovato una busta contrassegnata dal logo di Messenger, l’applicazione di messaggistica di Facebook, e all’interno oltre un kg di cocaina purissima. Perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di 2.500 euro in tagli da 500, 100 e 50 e di una decina di telefoni cellulari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad Alessandria, con l’aiuto dei colleghi della Compagnia locale, i carabinieri hanno fermato il 41enne, considerato il fornitore della droga, eseguendo un provvedimento emesso dal magistrato per rischio di fuga.