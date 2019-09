Scritte inneggianti alle foibe: la denuncia del consigliere Gambino

Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione Civile della giunta Bucci, ha denunciato attraverso la propria pagina Facebook la presenza di alcune scritte inneggianti alle foibe nei pressi del palco montato per la Festa de L'Unità in piazza Martinez a San Fruttuoso.

Gambino, esponente di Fratelli d'Italia, postando l'immagine in cui si legge la scritta con vernice rossa "W il PD W le foibe" ha commentato: «Il loro concetto di democrazia e superiorità morale è inneggiare alle Foibe». In passato Gambino aveva denunciato in un paio di occasioni i vandali che avevano imbrattato la lapide nei pressi del cimitero di Staglieno in memoria delle vittime delle foibe.