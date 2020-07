Zaino abbandonato in piazza della Vittoria, scatta l'allarme bomba

Uno zaino abbandonato sotto i portici di piazza della Vittoria, lato levante, ha fatto scattare giovedì mattina un allarme bomba.

La segnalazione è arrivata intorno alle 9, e anche alla luce del fatto che proprio in piazza della Vittoria, in questi giorni, si sta terminando l'allestimento del palco per la presentazione del nuovo vescovo di Genova, è scattata la procedura prevista in caso di pacchi sospetti.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri con il nucleo Artificieri. Lo zaino è stato fatto "brillare", e ha rivelato al suo interno abiti. La strada, chiusa per il tempo necessario alle operazioni, è stata quindi riaperta.