Maxi ingorgo "prenatalizio" a Corvetto, centro città bloccato

Antivigilia di Natale all'insegna del traffico per le persone che nel pomeriggio di lunedì si sono ritrovate sulle strade del centro città: dopo una giornata particolarmente trafficata per gli ultimi acquisti di Natale, intorno alle 19 un maxi ingorgo si è formato in piazza Corvetto con conseguenze su tutte le vie limitrofe.

Decine le auto ferme nella rotatoria formata dalla piazza, autobus bloccati e persone alle fermate in attesa, anche i mezzi a due ruote si sono ritrovati incolonnati.

Le conseguenze dell'ingorgo si sono fatte sentire anche in via Assarotti e nella galleria Nino Bixio, con lunghe code e mezzi fermi. Sul posto alcune pattuglie della Locale per tentare di regolare il traffico.