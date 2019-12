Scarsa igiene in un bar alimentari, chiusura immediata

Servizi straordinari di controllo del territorio nel quartiere di Prè: chiuso un bar alimentari

Prè, ieri pomeriggio

Nel pomeriggio di martedì 3 dicembre 2019 i poliziotti del commissariato Prè hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, avvalendosi di equipaggi del reparto prevenzione crimine, di una pattuglia della questura con tre militari, di ispettori dell'Asl genovese e di agenti della polizia locale Reparto Commercio, finalizzato sia alla prevenzione e repressione dei reati in genere sia al controllo dei locali.

Particolare attenzione è stata posta nelle zone di via di Prè, via Gramsci e via del Campo. Durante il servizio i poliziotti hanno identificato 59 persone di cui due segnalate come assuntori di droga, hanno controllato 497 veicoli con il sistema Mercurio e ispezionato 3 esercizi commerciali.

In particolare al titolare di un bar alimentari in piazza del Campo, già sanzionato nel mese di novembre per omessa esposizione dei prezzi, è stata immediatamente sospesa l'attività per pessime condizioni di pulizia di tutti gli ambienti. Per le violazioni amministrative contestate gli è stato anche notificato un verbale di quattromila euro.