Sestri Ponente: fermata con una scusa, le strappano il cellulare dalle mani

Stava camminando in piazza Baracca, nel centro di Sestri Ponente, quando è stata avvicinata da un uomo a bordo di uno scooter che con una scusa l’ha fatta rallentare e poi le ha strappato il telefono dalle mani.

È successo nel pomeriggio del primo giorno dell’anno, vittima una donna che ha subito chiamato la polizia. Stando a quanto ha riferito agli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, tutto sarebbe successo in pochi istanti: l’uomo, con il viso parzialmente coperto, si sarebbe avvicinato chiedendo informazioni stradali, e al momento più opportuno è entrato in azione prendendole il telefono che teneva in mano e poi scappando.

Dell’accaduto è stata informata anche la Squadra Mobile, che ha avviato gli accertamenti. La donna non è rimasta ferita.