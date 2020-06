Ubriaco in un locale, estrae coltello e lo pianta nel tavolo

La polizia ha denunciato un 53enne italiano per il reato di porto ingiustificato di un coltello e per danneggiamento. L'equipaggio di una volante è intervenuto presso un locale di corso Magenta a Castelletto dove una persona in escandescenza aveva danneggiato un tavolino piantandoci dentro un coltello.

Quando gli operatori sono arrivati sul posto l'uomo era già andato via, ma, grazie alla descrizione ricevuta, gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo nelle vicinanze, accompagnandolo in questura.

Il 53enne ha ammesso di aver danneggiato il tavolino in un impeto di rabbia dovuto anche all'abuso di sostanze alcoliche.