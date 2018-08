Renzo Piano incontra Toti con un grande plastico

Renzo Piano questa mattina, martedì 28 agosto, è andato in Regione per un incontro con Toti. L’Archistar è arrivato in auto, passando dal garage sul retro.

L’entrata di Renzo Piano è stata preceduta da quella dei suoi collaboratori che hanno portato un plastico e altro materiale. Alla riunione ha partecipato anche il sindaco Marco Bucci.