Piano straordinario di derattizzazione nel centro storico ma non solo

Su iniziativa del dell'assessorato all'Ambiente del Comune di Genova, sta per prendere il via un piano straordinario di derattizzazione attraverso l'utilizzo di esche e con azioni mirate a contenere sensibilmente il numero di topi presenti in alcune zone della città.

La Direzione Ambiente Ufficio Animali, anche in base alle segnalazione di Municipi e cittadini, ha disegnato una mappa suddiviso la città in 32 macro zone, in base alle caratteristiche dell'abitato e alle criticità presenti. Oltre a un forte aumento delle esche, che passano a novemila circa con un incremento rispetto all'anno scorso di quasi il 30 per cento, entra in gioco l'aumento della frequenza delle attività di derattizzazione, da trimestrali a bimestrali, sino a mensili a seconda delle esigenze.

Un'azione mirata che, contestualmente, mette in campo sia una serie di servizi di manutenzione, che vanno dal periodico lavaggio e pulizia dei punti per il conferimento dei rifiuti, dei cassonetti e degli eco-punti, sia un maggior controllo della Polizia locale nei confronti dei privati che non rispettano i vigenti regolamenti in materia di derattizzazione trimestrale, interventi edilizi e rottura suolo.

Le principali aree dove sono previsti gli interventi di derattizzazione

- Centro Storico. Nelle aree di seguito indicate la frequenza di derattizzazione sarà ulteriormente incrementata, con monitoraggio a cadenza mensile, ove necessario: via San Donato, via San Bernardo e zone limitrofe, piazza Caricamento e via Turati.

- Sampierdarena: aree comprese tra via Cantore, via Sampierdarena, piazza Montano e via Scaniglia.

- Sestri: tra via Paglia, via Andrea Costa, via d'Andrade e via Sestri.

- Piazzale Pestarino, via Bologna e via Faenza.

- Boccadasse.

- Salita della Misericordia.

- Piazzale Adriatico.