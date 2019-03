Rifiuti speciali nel cassonetto, tre denunciati

Lunedì 25 marzo 2019 i militari della stazione carabinieri di San Fruttuoso, al termine di accertamenti, hanno denunciato per abbandono di rifiuti speciali tre uomini, due peruviani di 42 e 23 anni e un nigeriano di 39 anni.

I tre sono stati sorpresi mentre scaricavano in via Pianderlino rifiuti pericolosi all'interno di un cassonetto per la raccolta differenziata della spazzatura, utilizzando un furgone intestato a uno di loro. I militari hanno sequestrato il furgone e 41 scatoloni con la scritta Oil colour contenenti lampade professionali, quattro scatole con la scritta Radius contenenti lampade professionali e 14 scatoloni con la scritta Colourplus contenenti mixer per gestione luci.