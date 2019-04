Crisi Piaggio, corteo terminato: la lunga giornata dei lavoratori

Lunedì di protesta per i dipendenti della Piaggio Aerospace degli stabilimenti di Villanova d’Albenga e di Sestri Ponente, che dalle 10 di mattina hanno dato vita a un presidio davanti alla prefettura che si è poi trasformato in un corteo che ha occupato diverse strade cittadine.

I lavoratori protestano chiedendo a gran voce un confronto a livello governativo per ottenere rassicurazioni sul futuro occupazionale. Per questo motivo il presidio si è tenuto davanti alla prefettura, con conseguente blocco del traffico in via Roma e in piazza Corvetto. L’incontro con il prefetto alla fine c’è stato, ma le risposte sperate non sono arrivate: «Il prefetto ha spiegato che la presidenza del consiglio non potrà dare una risposta prima delle 15» ha detto Antonio Caminito della Fiom Cgil a margine dell’incontro, per poi unirsi a un centinaio di lavoratori che si sono diretti verso lo stabilimento.

Il corteo: la diretta

Poco prima delle 14 i manifestanti hanno imboccato la galleria tra piazza Portello e piazza dell'Annunziata, procedendo poi verso via Gramsci, che è stata quindi chiusa in entrambi i sensi di marcia. Si sono poi spostati in lungomare Canepa, dove poco dopo le 15 hanno dato vita a un altro predisio che ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla circolazione sulla Guido Rossa.

La manifestazione è terminata verso le 17,30, e il blocco di Lungomare Canepa è stato rimosso. Pian piano dunque, dal tardo pomeriggio, il ponente torna alla normalità dopo le inevitabili ripercussioni sulla viabilità ordinaria e in autostrada.

La presa di posizione delle istituzioni

Sulla questione Piaggio sono intervenute in mattinata anche le autorità cittadine con una nota congiunta: «Regione Liguria, Provincia di Savona e Comune di Genova sono al fianco dei lavoratori della Piaggio che oggi protestano per chiedere garanzie sul futuro dell'azienda e sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Piaggio Aerospace non è solo una realtà importante del nostro territorio, è anche un'azienda che lavora in un settore strategico per l'Italia.

Il presidente della Regione Liguria ha già chiesto al Governo e al Premier Giuseppe Conte di indicare al più presto una data per un incontro tra istituzioni e rappresentanti dei lavoratori a Roma. La convocazione di un tavolo nazionale, chiesto anche dai lavoratori, non può più essere rimandata dopo l’annuncio dell'avvio delle procedure per la cassa integrazione a maggio».