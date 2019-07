Cade ramo e danneggia gazebo e auto

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Martin Piaggio a Castelletto per la caduta di un grosso ramo di un pino marittimo. L'albero si è abbattuto sul gazebo in cemento di una sottostante villa, danneggiando.

Parti di muratura del gazebo hanno sfondato il tetto di una vettura parcheggiata in strada. I vigili hanno messo in sicurezza l'area rimuovendo le parti pericolanti ed hanno protetto il marciapiede transennandolo.

Sul posto anche personale della polizia locale.

