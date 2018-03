Piaggio: c'è l'accordo, stop ai licenziamenti

Questa mattina presso l'Unione industriali di Savona è stato siglato l'accordo di procedura di riduzione del personale avviata dalla società Piaggio Aero Industries tra azienda, Fim, Fiom Uilm Savona, Fim, Uilm Genova ed Rsu Piaggio di Genova e Villanova d'Albenga. L'accordo prevede un piano di incentivazione all'esodo su base volontaria che di fatto cancella dal tavolo l'ipotesi di licenziamenti forzosi.

«I problemi di Piaggio sono bel lontani dall'essere risolti - puntualizza Alessandro Vella, segretario generale Fim Liguria - ma questo accordo è un buon passo in avanti. Chiusa questa partita adesso attendiamo di esprimerci al tavolo governativo, dove rappresenteremo la nostra preoccupazione rispetto a una vertenza ancora aperta. Ci attiveremo poi affinché il tavolo con la Regione Liguria del 23 marzo prossimo dia le risposte che ci attendiamo: chiederemo alla Regione un impegno preciso in relazione all'assegnazione delle aree ex Piaggio a Phase, che attraverso una sorta di clausola sociale sia vincolata ad attingere figure professionali dal bacino costituito dai lavoratori Piaggio».