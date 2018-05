Sversamento di olio nel torrente Petronio

Durante la notte si è verificato uno sversamento di olio minerale nel torrente Petronio. I tecnici di Arpal, la Capitaneria e i Vigili del fuoco sono intervenuti a Riva Trigoso, dove per tutta la notte si è lavorato alla foce con le ruspe per porre le panne e creare una barriera di sabbia e impedire lo sversamento a mare.

In questo modo la fuoriuscita è stata contenuta al solo Petronio. Sono in atto le indagini necessarie per capire le ragioni dello sversamento, mentre è gia stata messa in atto una soluzione per bloccarlo. Sul posto anche la sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio.

L'olio sarebbe fuoriuscito da una ditta di profilatura acciaio, per cause ancora da accertare.