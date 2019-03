Porto petroli, sì al trasferimento ma «solo in presenza di soluzioni valide»

Tutto fermo al palo sino a quando non verranno trovate valide soluzioni praticabili: si può riassumere così l’ammissione del sindaco Marco Bucci sul trasferimento dei depositi di Carmagnani e Superba da Multedo.

Il sindaco ne ha parlato nel corso del consiglio comunale di giovedì 7 marzo, spiegando che «finché non avremo soluzioni tecniche precise e sostenibili non andremo dai cittadini»

Bucci ha sottolineato che «abbiamo già detto che sono state individuate tre aree, ma in ognuna di queste possono esserci anche più opzioni. Dobbiamo individuare innanzitutto soluzioni che, tecnicamente, stiano in piedi. Dopo si potranno coinvolgere municipi e cittadini». A oggi le ipotesi avanzate sono state quelle della diga di Pra’ (la più convincente, secondo le istituzioni, ma fortemente contestata dai residenti), l’ex centrale Enel sotto la Lanterna e le aree ex Ilva.