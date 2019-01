Certosa, cassonetti in fiamme nella notte

Vandali in azione nella notte in piazza Petrella, a Certosa, dove è stato appiccato il fuoco ad alcuni cassonetti dell’immondizia.

A dare l’allarme alcuni residenti che hanno notato il fumo sollevarsi dai cassonetti sistemati a bordo piazza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, contenuto l’incendio e bonificato l’area.

Fortunatamente nei dintorni non era presente alcuna auto o scooter, e i danni sono limitati ai cassonetti. Indagini sono ora in corso per risalire agli autori di un incendio quasi certamente doloso: “Una vergogna immensa, incivili - è stato il commento del presidente del Municipio Valpolcevera, Federico Romeo - Piazza Petrella ha rappresentato il primo impegno del Municipio su Certosa. La tristezza è molta. Andiamo avanti».